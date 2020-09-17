徐若瑄16日出席Hit Fm聯播網活動，近來推出發行《I’m V》新歌加精選，提到精選歌曲，徐若瑄做出了重大決定：「我答應在明年2021年底前，一定開個人演唱會，這是欠歌迷的！」出道30年的徐若瑄，感謝歌迷一路陪伴，有機會一定要在舞台上唱歌給大家聽，至於演唱會是否有初步構想？徐若瑄笑說：「沒有嘉賓、不換衣服、一路搖滾到底！剩下的，我再想一下！」

徐若瑄也在通告現場化身「行動KTV」，把記者會場地當成舞台，太久沒好好公開唱歌的徐若瑄興致一來，把攝影媒體的椅凳、電風扇、攝影鏡頭都當成了演唱會道具，把新歌「再見錯的人」完整唱完，演唱過程還不斷的跑到媒體記者鏡頭前放電，逗樂工作人員。

被問到在生活、事業、感情都不敗的徐若瑄接下來要挑戰什麼？徐若瑄說，要當個「不敗的媽媽」，兒子將在後年上小學，所以徐若瑄已經先將兒子小學一年級會用的的課本跟練習簿都已經買好一套，不過卻是用來「自己看」，因為是全英文，徐若瑄要當個稱職的媽媽，這樣兒子未來上學才能跟著他一起唸書，她也幽默的說，「小學程度的數學應該難不倒吧！難的是英文！」

此外，徐若瑄在活動現場，突然聽到黃鴻升（小鬼）逝世消息，心情震驚，感嘆表示：「2020年有很多讓人很意外的事情，生命可以很堅強，也可以很脆弱，希望2020年不要再有悲劇發生了，大家都平安健康。」

(中時 )