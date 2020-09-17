台積電(2330)今日除息2.5元，開盤參考價455.5元，股價開低2.5元為453元，暫時呈現貼息。

蘋果發表新款平板率先採用台積電5奈米製程生產的A14 Bionic處理器，台積電ADR周二大漲6.65%且收盤價再創新高，台積電昨收盤大漲13元至458元，漲幅近3%，也創下收盤價新高，外資單日大幅買超22604張。

但美股周三科技股收低，台積電ADR周三收在83.13美元，跌2.72美元，跌幅3.17%，每股換算新台幣達487.27元。

台積電獨家獲得蘋果iPad Air的A14 Bionic處理器訂單，昨(16)日股價跳空大漲，收在458元，創下收盤價新高。台積電挾著技術領先之優勢，外資里昂證券最新報告，將台積電合理股價調升到600元。

今(17)日台積電除息2.5元，早盤開低，暫時未達成填息目標，但從台積電改為季季配息迄今的四次經驗看來，皆快速達陣，其中，2019年9月19日是台積電首個季配息除息日，現金股利2元，上演一日填息行情。隨後的三次季配息，現金股利都是2.5元，分別以11、2、1日完成填息。

此外，SEMI國際半導體產業協會已宣布全台最大年度半導體盛會SEMICON Taiwan國際半導體展，將於下周(9月23至25日)於台北南港展覽館一館登場，可望持續拉高台灣半導體產業之聲量。

(時報資訊)