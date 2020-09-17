周三亞洲天然橡膠期貨續續上漲，其中東京期膠連3天收漲，市場持續受中國的工業產值和零售銷售數利好數據提振，且國際油價連2日強勁反彈走勢支撐，以及日本新首相須賀芳秀，任命連續性內閣，以繼續安倍經濟學議程，亦維持振興經濟，推升膠價持續走高；TOCOM-指標12月期貨漲0.2%，報每公斤187.8日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨漲0.2%，報每公斤192.5美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲近1%，收於每噸12475元人民幣。

亞洲現貨市場續漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.8%，報每公斤60.05泰銖，馬來西亞橡膠適逢馬來西亞節休市一日。

中國天然橡膠市場價格上漲，因貿易商報盤提高，不過詢盤意願一般，國產膠市場觀望濃厚，報盤偏少，詢盤積極性不高，成交氣氛一般，預計短期天然橡膠價格小幅調整。(商品行情網)

(時報資訊)