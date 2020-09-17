美國總統川普周三表示，美國政府最快10月就能開始發送新冠狀病毒疫苖。惟這個說法，較其衛生官員稍早的公開說明樂觀許多。

川普周三在白宮記者會上表示：「如同諸位所知，我們非常接近獲得疫苖，我想比大多數人想說的更加接近許多。我認為我們10月就能開始，只要一宣布，我們就可以開始。那將是自10月中旬開始，也或許稍晚一點」。

他並表示，到今年底，美國可望配發至少1億劑新冠肺炎疫苗，疫苖將在10或11月開始配送，「我不認為會比這個時間點晚太多」。

川普公布的疫苖發放時間，較其行政團隊中的衛生官員當日稍早前所說的提早數個月。稍早前美國聯邦疾病控制和預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）在參議院接受質詢時表示，他預期於11或12月開始接種新冠疫苗，但數量有限，只有最需要的人可以獲得首批疫苖，如醫療照護人員與年長者。他並表示，要讓所有美國民眾都能接種新冠疫苖，大概需要約6~9個月時間，美國可望在明年第三季之前恢復「正常生活」。

此外，美國CDC大概說明了提供美國民眾免費疫苖的通盤計畫，並預期在正式、完全批准疫苖之前，將先發放緊急使用授權。稍早前美國衛服部表示，一旦獲得主管機關批准，在24小時之內就會開始配送新冠肺炎疫苖。該部門預計應可在年底前提供限量疫苗。

(時報資訊)