需求擔憂趨緩，周三紐約棉花期貨連二天下跌；因市場對薩利Sally對可能為棉花產區損害擔憂緩解，且美國8月份消費者支出減少，主要零售指標意外下降，主因為成千上萬美國人削減延長的失業救濟金，致棉價持續承壓收低；其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨跌0.6%，收盤每磅64.97美分；而12月棉花期貨跌0.1%，報每磅66.37美分。

分析師表示，儘管服裝銷售增長2.9%，但仍比2月份的水準低了20%，新冠疫情造成的持續需求擔憂打壓棉花價格，拖累今年迄今跌逾5%，棉花價格主要技術支撐位約在63.50美分附近，而受到買盤轉趨觀望，期貨市場成交量也有所下滑13429手，至15377手。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸12485元人民幣，興前一日平持平；庫存方面，截至9月15日，ICE登記庫存5912包，與前一日持平。(商品行情網)

(時報資訊)