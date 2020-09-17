周三芝加哥穀物期貨全收揚，其中大豆期貨飆升2%至兩年高價，因全球主要大豆買家中國持續購買，出口需求強勁引發基金買盤進場，玉米和小麥期貨追隨大豆走高，另外，美國原油價格漲逾4％，亦進一步支撐玉米期市。

美國農業部(USDA)周三公佈，民間出口商報告向中國出口銷售32.7萬噸美國大豆，2020/2021市場年度出貨；交易商預測美國農業部周度出口銷售報告將顯示，截至9月10日當周，美國大豆出口淨銷售料介於150-280萬噸區間。

有雜誌對美國2021年種植意願調查顯示，由於價格上漲，農人預計增加大豆種植面積，而玉米種植面積將略下降；2021年大豆種植面積預計為8,790萬英畝，比美國農業部2020年的估計增加4.9%，玉米種植面積料為9,180萬英畝，下降0.3%。

終場9月玉米漲5.75美分，報371.75美分，9月大豆漲19.75美分，報1011.25美分，9月小麥漲3.75美分，報542美分，10月黃豆油漲0.86美分，報34.94美分，10月黃豆粉漲6.5美元，報320.80美元。(商品行情網)

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