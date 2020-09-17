近期美元指數已經站回93，但新台幣匯價卻仍是每天一早開盤就測試前一天的最高價。今早台北外匯經紀公司新台幣匯價，開盤半小時就又再升抵29.14元，升值1.68角；昨天盤中最高價為29.13元。

匯銀指出，海外台幣NDF折價幅度擴大，是此波帶動台幣步步走升的原因之一，且出口商恐慌性美元賣盤相繼出籠，上周台幣兌美元實質交易區間移至29.25-29.30間，而本周更向29.1元靠攏。

匯銀表示，由於境內美元缺乏買盤支撐，外資匯入加上出口商競相賣美元的結果，造成台幣兌美元升破29.2，續創兩年半新高，料台幣短期仍呈緩升格局。出口商也有新台幣「28」開頭的心理準備。

觀察全球新興市場貨幣，自3月低點以來，除巴西、土耳其、阿根廷之外，其餘都呈現升值表現，如：墨西哥、智利、東歐各國、亞幣等，漲勢強勁。

新冠疫情爆發，拖累全球金融市場，促使美國聯準會為首的主要國家央行，大幅降息、量化寬鬆救市，整體而言，美元指數自3月下旬的102高點，開始回落，9月1日甚至跌破92，逼近2年來新低。

(時報資訊)