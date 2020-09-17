下半年鋼市走出谷底，迎向復甦，中鋼集團中鴻(2014)9月盤價續開高，為連續第三個月全面漲價，可望挹注營運轉好。產業景氣轉佳，也帶動股價及人氣增溫。本周以來，土洋法人呈現對作，中鴻股價仍在票面以上整理。

本周以來三個交易日，外資買超中鴻5693張；本土的投信法人則共計賣超1313張，自營商也賣超1100張。

隨著中鋼10月及第四季盤價均開高，中鴻本月盤價續漲，內銷部分，熱軋、冷軋及熱鍍鋅價格，每公噸均上漲700元，外銷同步開高盤，依產品及地區分別漲30~40美元；此次內外銷均開高盤，為連續第三個月全面調漲，顯示鋼市下半年逐步復甦，拉動產品價格。

中鋼第四季及10月盤價續開高，市場氣氛仍佳，中鴻10月盤價可望挑戰連續第四個月漲價，第四季旺季營運仍看樂觀。

中鴻受惠第三季產品報價逐月上調，8月營收回升至30億元之上，在產品量價持續看漲帶動，中鴻第三季可望重返獲利軌道、全年力拚損平至小幅獲利。

此外，中鴻16日公告，將發行109年度第二期無擔保公司債10億元，用於充實營運資金。

(時報資訊)