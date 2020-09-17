又增3例確診！中央流行疫情指揮中心表示，我國今再增3例境外移入，全台新冠肺炎累計確診數達503例，而昨天暴增6起台灣輸出的個案，目前在台匡列接觸者131人，79人需採檢，結果如何，發言人莊人祥將於下午2時召開臨時記者會最新說明。

指揮中心今（17日）宣布，新增3例境外移入，國內截至目前累計503例確診，分別為411例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明（比利時工程師），確診個案中7人死亡、476人解除隔離、16人住院隔離中。

台灣輸出個案昨暴增6例！指揮中心表示，該6名個案皆為菲籍移工，分別在台從事家庭看護、家庭幫傭、工廠作業員、船員等工作，有2人2018年就在台工作，3人是2019年，另1名船員則是今年8月14日入境。6人離境日期介於8月28日至9月11日，皆在入境菲律賓時採檢陽性。

而指揮中心指出，除2名工廠作業員是同工廠但不同部門外，其餘4人皆在不同縣市，彼此都不認識。根據目前疫調，6人在台接觸者暫匡列113人，其中的79人進行核酸檢驗、血清抗體採驗，目前23人是陰性，9人檢驗中，其餘待檢驗。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)