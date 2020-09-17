氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日恆春半島及台東偶受巴士海峽移入的雲系影響，有短暫降雨的機率，其他各地「秋老虎」發威，晴朗穩定，近午因紫外線強而感炙熱，各地區最高氣溫升至36度以上。

吳德榮表示，今天午後山區有小範圍短暫陣雨或雷雨的機率；明日鋒面逐漸接近，「紅霞」颱風外圍輸入的水氣增多，各地雲量漸增；大氣不穩定度提高，北台轉有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後亦有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，19日、20日鋒面南下，北台天氣轉涼，其他地區也略下降；北部、東半部有局部陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨的機率；有較大雨勢，應注意；21日至23日鋒面東移，天氣好轉，白天氣溫回升、早晚偏涼；花東仍有局部短暫陣雨，中南部山區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

(中時 )