台灣最具指標性的新世代建築獎項 —「2020第五屆ADA新銳建築獎」，於9月13日在MoNTU北師美術館舉辦頒獎典禮。本屆首獎由建築師林佩蓉的作品〈XX〉從八件入圍作品的激烈競爭中脫穎而出。〈XX〉是位於屏東市4米巷弄內的30年舊宅修建案，探討如何將子女與原生家庭共生的內涵轉化為空間，在這個設計中，建築師挑戰建築學最根本的幾何觀念，在方正平面上畫一個X，形成四個擁有完整立面的三角形空間，再透過對於窗戶與開口的設計，讓這個違反一般經驗的空間實驗，產生了獨特的空間流動感與生活感，並觸發新的日常。

第五屆ADA新銳建築獎特別獎得主吳承軒、沈弘軒、魏子鈞建築師。

特別獎則頒發給由吳承軒、沈弘軒、魏子鈞（究境建築）所設計的〈立仁國小體育休閒站〉。作品位於雲林，在校園邊緣嘗試以建築連結社區與校內運動場，設計上以建築的牆、柱、樑等基本元素與機能、預算、結構與環境等要素緊密相扣、相互支撐構成整體;同時思考構築的理性與象徵，展現建築師面對公共建築的新思維及建築觀。ADA 新銳建築獎展覽策展人與決選評審漆志剛表示：本屆新銳建築獎以「關鍵界線 Critical Lines」為展覽主題，它想討論的是鼓舞年輕建築創作者思考如何畫出最具關鍵性與批判性的線，不論是從空間或社會性的角度，皆能採取與過往不同的立場去思考真正的需要，期待透過這個獎項引發我們辯論、反思、進入未知的作品，這也是年輕建築世代的使命。

第五屆ADA新銳建築獎特別獎吳承軒、沈弘軒、魏子鈞<立仁國小體育休閒站>。

頒獎典禮上，初選評審王俊雄教授與決選評審龔書章教授提出對本屆參賽作品的觀察，近年創作者由對外部環境的關注回歸內在，回頭審視創作者個人對建築學與美學的理解。藉由ADA新銳建築獎這個窗口，我們洞見台灣建築超乎預期的成長，並以兩年舉辦一次的新銳建築獎展覽即時回應。擔任本屆決選評審的日本新建築社《住宅特輯》總編輯 — 西牧厚子在決選會議上也表示，台灣建築年輕世代的創作已達到新的高度，期許這些作品能進一步思考如何與國際交流與討論。

第五屆ADA新銳建築獎頒獎典禮大合照。

「ADA新銳建築獎」由台北市建築世代會 （ADA ）於2012年發起，邀請45歲以下的創作者，以台灣的建築設計或裝置作品參賽。今年更特別獲得MoNTU北師美術館的支持，與台北市建築世代會共同主辦，展開更多的可能性。兩年一度的新銳建築獎，除了結合展覽、論壇與出版等形式，展示台灣建築的即時縮影，也期待提供年輕創作者一個發聲平台，與各領域交流並共同構思更全面的未來。

(中時新聞網)