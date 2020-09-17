衛福部長陳時中日前登上小巨蛋開唱，引來不少議論。民進黨台北市議員王世堅認為，此刻陳時中應做好份內工作，針對那些對美豬有疑慮的民眾釋疑，而不是裝可愛、撈過界。對此，網友則認為，陳時中參加這些活動，瞎了都看得出來是追求曝光度增加，「不要自欺欺人了」。最後更痛批陳時中「不務正業，吃碗內看碗外！」

臉書粉絲專頁「千錯萬錯，柯神不會有錯！爹親娘親，不如小英主席親！」發文指出，陳時中忙著當時尚雜誌模特兒、現場演唱歌手以及參加談話性節目，「在這個時候，有六位分屬不同縣市的菲律賓移工在入境菲律賓後確診」。

「再玩啊！再鬧啊！再去群聚拍照部長帶頭不戴口罩啊！」該粉專指出，若官員休息或運動，轉換壓力、增加體力，當然是好事，有助思考與應變的能力。但時尚模特兒與現場演唱，都是相當辛苦壓力大又耗費時間的事情，專業模特兒與歌手都叫苦連天了，何況是業餘的人？「陳時中參加這些活動，不要自欺欺人了，瞎了都看得出來是追求曝光度增加！表面上玩，實際上是要造神炒作熱度，引發媒體狂熱轉載，壓力是相當大的」。該粉專直言，目的大家都清楚，雖然陳時中會否認，但就是塑造親民、酷炫、時髦、貼近人民生活的形象，為了將來的選戰熱身。這樣玩政治，是很辛苦的，背後幕僚的形象塑造與公關操作，也是龐大的工程。

該粉專質疑，陳時中說唱歌是紓壓，那在KTV包廂唱就好了，上台唱給那麼多人聽，壓力之大誰不知道，以為人民是白癡、那麼好騙？該粉專最後砲轟陳時中「不務正業，吃碗內看碗外！」

(中時新聞網)