「小鬼」黃鴻升昨（16日）被發現猝逝在北投自家住宅，大體被發現時已呈屍僵反應，享年36歲，噩耗傳出後讓演藝圈好友難以置信，紛紛PO出全黑圖悼念，今早修杰楷也在臉書PO出昔日合照，傷痛表示：「你要我怎麼能不去想呢」。

修杰楷稍早在臉書曬出與小鬼等友人的合照，不捨表示：「看著大夥兒的合照，看著看著眼淚又不爭氣的落下了，你要我怎麼能不去想呢？」一席話道盡對小鬼的無盡思念，而他知道若小鬼看到他為此落淚，一定會說：「修杰楷，你是我們裡面最man的耶，你哭屁呀」，對此他強忍悲傷表示：「因為我真的很想你，捨不得你」。

修杰楷昨天聽聞小鬼傳出噩耗後，先是PO出全黑圖悼念表示：「無法接受」，接著更在限時動態表示：「我真的真的會好好想你，你在跟我們開玩笑的，對吧」，還曬出小鬼為大女兒咘咘創作的畫作，喊話：「我可以說波妞的畫還沒畫」。

至於老婆賈靜雯凌晨也在臉書PO文悼念小鬼：「黃鴻升叔叔，你在我們家三個孩子的心中存在感不是一般的大」，接著更強調：「謝謝你的用心，我們一直都愛你，也都一直想念你」。

(中時新聞網)