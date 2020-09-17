通訊軟體發達，除了會拿來交辦工作之外，也讓不少勞工會開始利用Line向主管通知相關請假事由。勞動部表示，勞工若遇有急病或緊急時，以通訊軟體告知雇主請假的理由、日數時，雇主需要依法給假，而台灣就業通也提醒一定要注意後續三步驟，包括「已讀」、「同意」、「事後補足請假規定」，才算完整的完成請假手續。

不論是半夜開始不舒服、或是一大早發現身體不適，兩種突發的身體情況讓人無法順利出勤工作。由於不少勞工擔心，會不會用Line請假是不合法、老闆是否會不給過？勞動部2015年5月4日函釋，「依勞動基準法及勞工請假規則等法令規定，勞工如有請假之事由，雇主依法應給假，勞工若以通訊軟體告知雇主請假理由及日數，事後仍應依工作規則之規定或勞動契約之約定辦理請假手續」。

也就是，勞工請假時，若以通訊軟體，例如Line，告知雇主請假理由及日數，就算是符合請假規則，但事後仍應依公司的工作規則規定或勞動契約之約定，附上請假證明等程序來辦理正式的請假手續。

台灣就業通也特別提醒，勞工雖具有明確的請假理由、請假時間，就算是符合請假規則，但傳了訊息後要特別注意，雇主是否有「已讀」與「同意」，需要才算請假完成，如果雇主不讀不回或已讀不回的情況，仍不算請假完成，一不小心還是會被視為曠職，這要特別注意！

(工商 )