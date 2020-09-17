人民幣兌美元中間價報6.7675，較上日6.7825，升值150基點或0.22％，連升4日，繼續創逾16個月新高。

此外，人民銀行今日將進行人民幣（下同）1,100億元7天期逆回購操作。

今日有1,400億元逆回購以及2,000億元中期借貸便利（MLF）到期，據此計算，公開市場單日全口徑淨回籠2,300億元。不過，考慮到周二巨量MLF操作，本周截至目前為止，公開市場仍為全口徑淨投放1,800億元。

(工商 )