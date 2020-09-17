人民幣中間價升值150基點 10:152020/09/17 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價報6.7675，較上日6.7825，升值150基點或0.22％，連升4日，繼續創逾16個月新高。 此外，人民銀行今日將進行人民幣（下同）1,100億元7天期逆回購操作。 今日有1,400億元逆回購以及2,000億元中期借貸便利（MLF）到期，據此計算，公開市場單日全口徑淨回籠2,300億元。不過，考慮到周二巨量MLF操作，本周截至目前為止，公開市場仍為全口徑淨投放1,800億元。 (工商 ) #基點 #MLF #公開市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－群益金鼎證券 GIS-KY 外資升目標價 04:102020/09/17 證券．權證 生合生物集團 進軍歐美市場 04:102020/09/17 投資理財 工業局挺創業 籌資心法大公開 04:102020/09/17 產業．科技 人行未出手 人民幣一度挺進6.75 在岸、離岸價雙雙續強 04:102020/09/17 財經要聞 《商情》需求疲軟 聚酯切片現貨價看跌 11:422020/09/17 財經 類出國夯 賞鯨市場吹起遊艇風 04:102020/09/17 地方新聞 12,976點 外資回補 台股站高崗 04:102020/09/17 財經要聞 操盤心法－電子類股強勢回歸，台股可望再攀新高 04:102020/09/17 證券．權證 《商情》中國利好數據提振 東京期膠連3漲 10:002020/09/17 財經 1分鐘讀財經》台積電今除息2.5元 外資狂喊上看600元 08:282020/09/17 財經 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 即時 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 即時 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 財經 未讀未回變曠職！用Line請假要注意這三點 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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