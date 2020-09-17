藝人黃鴻升（小鬼）16日上午被發現陳屍在北投自家豪宅，得年36歲，突來的悲傷噩耗震驚各界。影視歌三棲的小鬼，近年來與吳宗憲、KID主持外景節目《綜藝玩很大》，相當受到歡迎，也跑遍台灣各地，上週節目才剛到台中清水錄影，台中消防清水分隊也在臉書貼出小鬼與粉絲的合照紀念，稱「所有粉絲因為你而完整了、完美了。」

黃鴻升昨突然傳出過世消息，據了解，小鬼的父親昨前往兒子北投豪宅內，看見小鬼趴在主臥室的木質地板上，口、鼻出血，想要叫醒他時，赫然發現已四肢僵硬、沒任何氣息。檢警相驗遺體，初步排除外力介入，懷疑是心肌梗塞猝死後跌倒，檢察官將在明（18）日下午2點半在板橋殯儀館解剖釐清死因，家屬今開會協調相關後事，最快明天架設靈堂。

小鬼人緣極佳，除了演藝圈內朋友震撼不捨，就連圈外人也難忘他的親切、溫暖與認真。《臺中消防-清水分隊》臉書貼出照片紀念小鬼，並寫道：

「『依依不捨，捨不得』，為什麼要變成地球上最難過的一首歌。6天前才剛來清水錄《綜藝玩很大》，照片中的白衣男生，是錄影當天跑去跟你合照的清水粉絲，他說你人超好、非常親切，完全沒有明星的架子。

謝謝小鬼在節目上帶給我們的歡笑、用歌聲帶給歌迷的感動。如果靈魂是二十一公克，所有粉絲因為你而完整了、完美了。」。

更在下方留言引用黃鴻升經典歌曲【不屑】的歌詞：「人類如果沒有心臟那就好了 受傷不會流血 悲傷也不會流淚」，以及【地球上最浪漫的一首歌】兩首歌。網友們也紛紛回應：「喜歡他在玩很大的表現……認真的男人，真的很難相信他不在了」、「實在捨不得認真又才華洋溢的小鬼，就這麼離開了。」、「重複聽著小鬼的歌，真的難以相信。」。

(中時新聞網)