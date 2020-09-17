美國好萊塢知名男星克里斯·伊凡(Chris Evans)日前因一時手滑在IG限時動態中曬出了自己的「大鵰照」而引發球粉絲熱議，消失多日的他先是在推特上發文，後來接受媒體採訪時也首度露面回應此時，大方的態度再度贏來粉絲的讚賞。

克里斯伊凡過去曾演出《玩命手機》、《致命謎情》、《驚奇4超人》等多部電影，2011年擔綱超級英雄片《美國隊長》主角後一炮而紅，帥氣形象深植人心也奠定了他在好萊塢的地位。

在 Instagram 查看這則貼文 Chris Evans（@chrisevans）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 9 日 上午 5:24 張貼

不過，今年5月才開設IG帳號的他，最近與家人在網路上玩起「Heads Up」遊戲時，意外在照片中發現疑似男生生殖器的截圖以及使用他大頭貼所製作的“GUARD THAT PU**Y（捍衛陰道）的不雅照，轟動全球。雖然照片隨後就刪除但還是遭到全球網友截圖瘋傳登上了新聞版面。

而克里斯伊凡消失多日後，先在15日於推特上以幽默的方式承認自己的疏失，後來接受節目《Tamron Hall Show》視訊採訪時也再度針對此事回應「這週末很有趣，事情發生挺尷尬的，但你得學習從容面對。我也必須感謝我擁有一群超棒的粉絲」。

原來，在事情發生後克里斯伊凡的粉絲便十分擔心過去曾患有焦慮症的他會再度病發，因此在網路上發起了「守護美國隊長」的活動，並呼籲外界別再轉發那張「大雕圖」，讓克里斯伊凡感到充滿感謝。

Chris Evans addresses viral Instagram story in new interview on @TamronHallShow:



“Things happen, it’s embarrassing, you got to roll with the punches” pic.twitter.com/qD1pYBP4uG — Pop Crave (@PopCrave) September 15, 2020

(中時新聞網)