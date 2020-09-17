道奇隊今日以7比5擊敗勁敵教士，在縮短賽季中以35勝15敗、勝率7成的戰績，確定晉級今年季後賽，為本季大聯盟首支，這也是道奇連續第8年打進季後賽，是史上第3長的紀錄。

此戰教士投手崩盤，道奇在前半場就已取得大幅領先，打線方面波拉克(A.J. Pollock)、泰勒(Chris Taylor)雙雙開轟，史密斯(Will Smith)雙安3打點，以及貝茲(Mookie Betts)生涯第2次單場3盜。

投手部分採用假先發，22歲菜鳥投手葛雷特洛(Brusdar Graterol)僅丟1.1局就退場，梅伊（Dustin May）中繼5.1局僅被敲3安、失1分，最後道奇就以7比5奪勝。

「我是5分鐘前才發現（進季後賽）的，我們還有很多場比賽，都歸功於球隊那些傢伙。」總教練羅伯茲(Dave Roberts)賽後說，「這對所有人說都會很驚喜，因為我們相當專注在系列賽中。」

今年縮短至僅60場比賽，道奇目前已拿下35勝15敗，勝率高達7成，戰績是全大聯盟最佳，率先確定晉級季後賽，且連續8年進季後賽更是是史上第3長，僅次1991-2005年勇士隊連14年、1995-2007年洋基隊連13年。道奇過去7年都在國聯西區封王，但遲遲沒贏下世界大賽冠軍，還苦吞二連亞，不過今年的道奇氣勢高昂，仍相當具有冠軍相。

(中時 )