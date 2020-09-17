Fed(聯準會)政策決議不僅如同市場預期維持近0利率到2023年，甚至明言可以容許通貨膨脹上限稍微超過2%，利多刺激貴金屬市場，紐約12月黃金期貨連3漲，收每盎司1970.5美元，專家樂觀預期可提振長期投資者信心，金價第4季就能重新站回2000美元大關。

Gold Newsletter編輯倫丁(Brien Lundin)分析：「Fed決議表明他們從未考慮升息，而且可預測未來4年利率會維持貼近0，他們甚至進一步表明因為通膨低於預期，所以接下來可以超過通膨上限2%，這對未來幾年金市是極度有利的環境。」

GoldSeek.com總裁兼CEO斯比納(Peter Spina)說得更明確：「FOMC(聯邦公開市場委員會)聲明更加鴿派對黃金突破目前價格很有幫助。可能還會花幾周時間才能完成一些價格整合，但我預期今年第4季黃金就會回到2000美元大關以上，而且年底金價會再創新高。」

相對保守的是BullionVault研究主管艾許(Adrian Ash)，他認為金價前進方向是往上沒錯，但可能要再一段時間。艾許說：「通膨調整後10年期公債大概是-1%水準，美元下跌後已經趨穩，加上為了避險的黃金ETF流入量已經枯竭，所以黃金在8月初到達顛峰後一直持平，現在處於過去4周中間值。但如果美元再次下跌，加上實際利率的新低點，很可能會刺激黃金和ETF需求，對金價突破有幫助。」

(中時新聞網)