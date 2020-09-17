導電漿料廠—勤凱(4760)佈局5G相關介質濾波器導電漿有成，順利通過大廠認證，目前已開始出貨5G基站，成為公司營運成長新動能，受惠於被動元件、太陽能及5G相關應用需求強勁，勤凱目前產能滿載，業績可望自9月起展現強勁成長力道，勤凱預估，9月及10月營收將逐月走高挑戰單月歷史新高，第4季將優於第3季，今年業績將創下歷年新高，明年亦可望比今年好。

勤凱主要產品為電容、電阻、電感等被動元件所使用內電極與端電極之導電銀漿、銀鈀漿與銅漿等導電漿料，客戶包括：國巨(2327)、奇力新(2456)、華新科(2492)及台達電(2308)集團乾坤等國內外大廠，為擴大下游客戶的應用，公司近兩年積極開發其他漿料的產品，如：觸控面板導電漿料、軟性電路薄膜按鍵開關導電漿料、IC電子封裝導電漿料，以及矽晶太陽能電池導電漿料等。

全球加速5G基地台建置，5G網路因高速、高頻特性，帶動許多關鍵材料升級、轉換，其中介質濾波器由過去金屬材質轉為陶瓷材質，由於陶瓷不具備導電性，因此產生新的導電銀漿需求，看好此市場需求，勤凱去年投入開發應用於5G基地台介質濾波器導電銀漿，去年底陸續完成5G基地台介質濾波器導電漿送樣，目前已通過網通設備大廠認證並小量出貨，成為推升勤凱科技未來營運重要動能。

在太陽能電池導電漿料部分，勤凱太陽能背銀導電漿自去年底開始出貨，主攻台灣與東南亞市場，隨著新冠肺炎疫情過後各國加速復工，全球太陽能市場已開始復甦，勤凱新產品太陽能背銀導電漿出貨量也明顯增加，對公司營收貢獻如預期拉高，在今年進入成長期，公司也陸續增加新客戶，可望成為業績成長的另一個新推手。

受惠於蘋果新機拉貨啟動，且5G基地相關新產品佈局發酵，勤凱營收擺脫因客戶調整庫存下滑頹勢，8月合併營收回升至9126萬元，月增0.46%，較去年同月則大幅成長127.76%，累計1到8月合併營收7.4億元，年增105.37%。

由於宅經濟持續推升NB及雲端需求，且5G及車用電子新應用日增，為被動元件產業注入新成長動能，勤凱近期因客戶訂單湧入產能滿載，勤凱也樂觀看待第4季及明年業績，勤凱預估，營收將自9月起展現強勁成長力道，9月及10月營收將逐月走高挑戰單月歷史新高，並一路旺到年底，第4季將優於第3季，今年業績將創下歷年新高，隨著新產品佈局發酵，明年亦可望比今年好。

(時報資訊)