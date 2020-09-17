蘋果（Apple）在16日的發表會中，已提前公布將會在17日釋出四大系統正式版，包含iOS 14、iPadOS 14、tvOS 14、watchOS 7，本次沒有趕上更新進度的唯有macOS Big Sur（v11.0）。如果你手中正巧有可以升級的iPhone、iPod touch、iPad、Apple TV以及Apple Watch，可以看看是否要把時間升級，體驗最新功能！

一、iOS 14：App 資料庫以及桌面級小工具讓主畫面換然一新

覺得你的iPhone即便升級了系統，仍舊很難看得出差別嗎？iOS 14導入多項全新特性，絕對讓你的主畫面截然不同。包含可自動為App分類呈現的App Library（在主畫面最後一頁），以及桌面級Widget等，都是iOS 14獨家特色。此外，也支援App Clips可在你不需要完整下載App的前提下就能使用部分功能。

凡可支援iOS 13的設備，都可升級至iOS 14(iPhone 6s（含）以上即可、支援第一代、第二代iPhone SE以及第七代iPod touch)。

蘋果iOS 14正式版已釋出。（摘自蘋果官網）
蘋果iOS 14正式版已釋出。（摘自蘋果官網）

二、iPadOS 14：強化Apple Pencil手寫筆記功能

iPadOS在2019年正式與iOS拆夥，成為iPad專屬作業系統，系統功能也得以針對iPad的大螢幕進行更好的優化。在iPadOS 14中，來電、Siri、搜尋等介面都更為精簡，只佔用部分螢幕空間讓你不會中斷作業流程；iPadOS 14 為搭配 Apple Pencil 的 iPad 帶來「隨手寫」(Scribble)功能，讓使用者能在任何文字欄位中進行書寫，且支援英文、繁體中文和簡體中文，以及中英混合。重新設計的側邊欄（side bar）支援「照片」、「檔案」、「備忘錄」、「行事曆」和 Apple Music等應用程式，將導覽功能整合於一處，讓使用者能更輕鬆在 app 內瀏覽。

iPad Air 2 與後續機型、所有 iPad Pro 機型、iPad 第 5 代與後續機型，以及 iPad mini 4 與後續機型都可免費更新。蘋果才發表不久的第8代iPad以及第4代iPad Air，出廠時會直接搭載iPadOS 14。

蘋果iPadOS 14正式版已釋出。（摘自蘋果官網）
蘋果iPadOS 14正式版已釋出。（摘自蘋果官網）

三、watchOS 7：加入洗手偵測與睡眠監測

watchOS 7共增加了6種全新錶面，包含Chronograph Pro（加入了可根據固定距離⾏進所需時間計算速度的視距儀）、大字體顯示、照片錶面等等，讓用戶更能展現個人化風格。並首度加入錶面分享功能。此外也加入了用戶期待的睡眠偵測、自動洗手偵測（是否維持20秒）等功能，為了讓使用者能夠在睡眠時手錶有足夠電力，若是剩下的電力不足會在睡前提醒用戶先去充電。

watchOS 7僅支援Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 4 或 Apple Watch Series 5，此外需與升級至iOS 14 或後續版本的 iPhone 6s（含以上）機種配對啟用與使用。也就是說iPhone要先升級到iOS 14，才去讓Apple Watch升級到watchOS 7，不然會無法配對。

蘋果watchOS 7正式版已釋出，支援睡眠偵測。（摘自蘋果官網）
蘋果watchOS 7正式版已釋出，支援睡眠偵測。（摘自蘋果官網）

四、tvOS 14：增加PiP功能，可播放4K YouTube影片

針對tvOS 14，蘋果為用戶帶來了全新的Picture in picture功能；針對支援HomeKit的智慧電鈴、攝影機等裝置有了更好整合；在遊戲中心、Apple Arcade當中，都支援多用戶帳戶，可以完整儲存不同用戶的遊戲進度，讓你可以盡情遊玩。也首度可播放YouTube 4K畫質影片，在大螢幕上享受更好的畫質。

可運行tvOS 13的裝置都可升級到tvOS 14，換句話說就是包含Apple TV HD (原先的第四代Apple TV)，以及 Apple TV 4K (第五代)。2015年前所推出的Apple TV，無法升級到tvOS 14。

蘋果tvOS 14正式版已釋出。（摘自蘋果官網）
蘋果tvOS 14正式版已釋出。（摘自蘋果官網）

蘋果尚未正式釋出macOS Big Sur作業系統，但是當前macOS Mojave(v10.14)以及macOS Catalina(v10.15)的用戶都可提前升級Safari 14正式版，感受更安全、更流暢的上網體驗。

iOS 14完整介紹：主畫面升級 App Clips助你探索世界
iPadOS 14完整介紹：手寫筆記升級更強大
watchOS 7完整介紹：終於可偵測睡眠 可偵測洗手秒數

(科技)

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