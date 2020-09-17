蘋果（Apple）在16日的發表會中，已提前公布將會在17日釋出四大系統正式版，包含iOS 14、iPadOS 14、tvOS 14、watchOS 7，本次沒有趕上更新進度的唯有macOS Big Sur（v11.0）。如果你手中正巧有可以升級的iPhone、iPod touch、iPad、Apple TV以及Apple Watch，可以看看是否要把時間升級，體驗最新功能！

一、iOS 14：App 資料庫以及桌面級小工具讓主畫面換然一新

覺得你的iPhone即便升級了系統，仍舊很難看得出差別嗎？iOS 14導入多項全新特性，絕對讓你的主畫面截然不同。包含可自動為App分類呈現的App Library（在主畫面最後一頁），以及桌面級Widget等，都是iOS 14獨家特色。此外，也支援App Clips可在你不需要完整下載App的前提下就能使用部分功能。

凡可支援iOS 13的設備，都可升級至iOS 14(iPhone 6s（含）以上即可、支援第一代、第二代iPhone SE以及第七代iPod touch)。

蘋果iOS 14正式版已釋出。（摘自蘋果官網）

二、iPadOS 14：強化Apple Pencil手寫筆記功能

iPadOS在2019年正式與iOS拆夥，成為iPad專屬作業系統，系統功能也得以針對iPad的大螢幕進行更好的優化。在iPadOS 14中，來電、Siri、搜尋等介面都更為精簡，只佔用部分螢幕空間讓你不會中斷作業流程；iPadOS 14 為搭配 Apple Pencil 的 iPad 帶來「隨手寫」(Scribble)功能，讓使用者能在任何文字欄位中進行書寫，且支援英文、繁體中文和簡體中文，以及中英混合。重新設計的側邊欄（side bar）支援「照片」、「檔案」、「備忘錄」、「行事曆」和 Apple Music等應用程式，將導覽功能整合於一處，讓使用者能更輕鬆在 app 內瀏覽。

iPad Air 2 與後續機型、所有 iPad Pro 機型、iPad 第 5 代與後續機型，以及 iPad mini 4 與後續機型都可免費更新。蘋果才發表不久的第8代iPad以及第4代iPad Air，出廠時會直接搭載iPadOS 14。

蘋果iPadOS 14正式版已釋出。（摘自蘋果官網）

三、watchOS 7：加入洗手偵測與睡眠監測

watchOS 7共增加了6種全新錶面，包含Chronograph Pro（加入了可根據固定距離⾏進所需時間計算速度的視距儀）、大字體顯示、照片錶面等等，讓用戶更能展現個人化風格。並首度加入錶面分享功能。此外也加入了用戶期待的睡眠偵測、自動洗手偵測（是否維持20秒）等功能，為了讓使用者能夠在睡眠時手錶有足夠電力，若是剩下的電力不足會在睡前提醒用戶先去充電。

watchOS 7僅支援Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 4 或 Apple Watch Series 5，此外需與升級至iOS 14 或後續版本的 iPhone 6s（含以上）機種配對啟用與使用。也就是說iPhone要先升級到iOS 14，才去讓Apple Watch升級到watchOS 7，不然會無法配對。

蘋果watchOS 7正式版已釋出，支援睡眠偵測。（摘自蘋果官網）

四、tvOS 14：增加PiP功能，可播放4K YouTube影片

針對tvOS 14，蘋果為用戶帶來了全新的Picture in picture功能；針對支援HomeKit的智慧電鈴、攝影機等裝置有了更好整合；在遊戲中心、Apple Arcade當中，都支援多用戶帳戶，可以完整儲存不同用戶的遊戲進度，讓你可以盡情遊玩。也首度可播放YouTube 4K畫質影片，在大螢幕上享受更好的畫質。

可運行tvOS 13的裝置都可升級到tvOS 14，換句話說就是包含Apple TV HD (原先的第四代Apple TV)，以及 Apple TV 4K (第五代)。2015年前所推出的Apple TV，無法升級到tvOS 14。

蘋果tvOS 14正式版已釋出。（摘自蘋果官網）

蘋果尚未正式釋出macOS Big Sur作業系統，但是當前macOS Mojave(v10.14)以及macOS Catalina(v10.15)的用戶都可提前升級Safari 14正式版，感受更安全、更流暢的上網體驗。

(科技)