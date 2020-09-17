別亂問候別人母親！新北市三重1名吳姓新住民之子，不滿網路遊戲遭人訕笑母親是外籍新娘、混血種，雙方互譙嗆輸贏，相約深夜談判，未料對方帶來甩炮朝吳男一陣亂丟，氣得他掏出手槍鳴槍「麥擱罵我媽媽！」發出傷心的怒吼！但才剛爽出一口氣就落網。
15日凌晨警方獲報在三重疏洪十六路跳蚤市場附近，有多輛機車呼嘯追逐一輛灰色自小客車，騎士中有人持西瓜刀，還聽到多聲鞭炮聲，疑似有人開槍，警方發現4輛機車涉有重嫌，出動快打部隊在三和路、龍門路及二重疏洪道內圍捕六嫌。
警方在吳男及5名共犯身上，查獲1把改造手槍、彈匣及西瓜刀，吳男表示，與李姓男子原為遊戲裡的好友，但李男竟多次在網路上公開嘲笑吳母是外籍新娘，吳則是混血等言詞，讓吳忍無可忍，兩人先在網路上互譙嗆輸贏，後來更相約前夜見面談判。
吳男號召5名友人一同前往助勢，未料李男等人一見面就朝他們丢多枚甩炮，讓吳嫌等人極為不爽，一氣之下才會返家拿出友人寄放的改造手槍，返回現場對空鳴槍回嗆「麥擱按呢罵我媽媽！」見對方嚇跑，立即展開追擊，隨後警網也到場追捕，場面刺激。
警方表示，吳嫌護母心切，出言反嗆尚其情可憫，但採取如此激烈之非法手段就是不對，已經觸犯妨害秩序及槍砲彈藥管理條例等罪嫌，訊後將移送新北地檢署偵辦，為一時衝動負上刑責，未來蹲苦牢，只會讓母親更加傷心難過。
(中時 )
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