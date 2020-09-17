教育部於8月3日函頒新修訂的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，明令除有特殊情形下，下課禁止管教學生，此新規引起基層老師一片譁然，教育部粉絲專業更遭洗版。對此，韓粉痛批這項政策凸顯「教育部就是一群天龍國人的思維」，更生怕相關爭議又要「甩鍋」到自己身上。

根據教育部這項新規定，有幾個重點不同於往，「學生對於教師之處罰措施提出異議，教師應調整或停止」、「除有特殊情形外，教師不得於學生下課時間實施管教措施」，由於所謂的特殊情形難界定，未來教師如何管教學生，恐會出現動輒得咎的現象；未來基層教師要如何管教學生，更恐會面臨「違法處罰的大海嘯」。

臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」昨日（16）發文，寫道：「為什麼教育部的這個法令公布會引起老師們很大的反彈？教育部出了一個澄清稿，說只是希望維護孩子的休憩時間，所以不要用下課時間作為管教孩子的時段！！08真的想叫教育部的人到南部上一個月的課看看！！南部多少是隔代教養，孩子回到家，阿公阿嬤根本沒辦法督促作業，常常無法準時交作業，因此，只能靠老師們利用下課時間讓學生把功課補上！！而教育部竟然將補足功課，視為一種管教，所以不准老師們下課時間讓學生寫作業！！！請問一下，那學生什麼時候寫？老師下課時間難道不想要也休息一下嗎？要不是為了希望學生能跟上腳步，老師下課時間大可放牛吃草不是嗎！！」

「韓黑父母不崩潰」更補充道：「補充一下，竟然有人以為補作業是下課時間老師幫學生補習？？拜託有點知識好嗎！！難道覺青都贊成學生沒有完成作業，然後到學校不用補上？？自己份內的工作沒有完成就是新教育？？」文末則特別標註：「教育部就是一群天龍國人的思維」、「下課時間不能讓孩子補作業_試問那什麼時候讓他補？」「請教育部也一起發布下班以後禁止家長打電話給老師吧！」「教育部目前被洗版中_總不會又要賴在韓粉身上吧！」

文章一出，迴響熱烈。韓粉紛紛留言：「反正韓粉最好賴」、「我們韓粉當代罪羔羊當習慣了」、「孩子下課吸毒記得去出征教育部」、「下課便所抽菸去」、「上課被老師罵，下課揍老師的情況常有」、「如果上課有聽不懂的有問題的，下課時禁止問老師」、「也應該打電話給行政院，禁止長官下班之後還交辦業務」、「警察下班看到通緝犯也不用抓了」。

(中時新聞網)