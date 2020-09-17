龜山區農會超市在農遊券2個月使用期間內，每天都有大批民眾購物，農會加派人手因應，也每天補貨到手軟。（賴佑維攝）

農遊券兌換期限到17日，龜山區農會超市業績一路長紅，至16日已經破千萬營業額。農會總幹事許育源表示，除了加派人手支援超市，更每天補貨忙到晚上8、9點，不過這波農遊券也行銷出龜山農會超市，後續效應也很看好。

許育源指出，農遊券推出前，預估僅有500萬營業額，結果網友口耳相傳，指龜山農會超市人員親切、商品齊全，不只是桃園民眾購買，甚至林口、樹林、鶯歌都有民眾慕名而來。他說，除了日常用品，龜山特產如東方美人茶、桃映紅茶、蜂蜜等銷路都大好。

「會用QR Code不會進農會！」因為登記農遊券的民眾以年輕人居多，許育源指出，年輕人們多半不會進農會，甚至農會有超市都不知道。不過這次農遊券的推行，讓不少年輕人因此進入農會購物，就算農遊券截止，相信農會超市已經在年輕人中打出口碑，後續效應相當看好。

龜山區農會主任陳美惠說，農遊券上路以後，使用期限的頭、尾業績最好，每天幾乎都有30萬元，最好的時候甚至單日就有39萬，比原本日常3、4萬成長近10倍，統計至16日，已經破千萬業績。陳美惠補充，超市原本僅2人負責，但農遊券上路後，每天5、6人同時捕貨，收錢還人力吃緊，每天不間斷補貨，甚至忙到晚上8、9點還沒下班。許育源則說，龜山農會超市可以免費停車，品項除了家庭主婦常用的雞蛋、米，還有其他零食，也受到年輕人歡迎。

(中時 )