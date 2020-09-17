女兒失蹤成無名屍父求神問卜尋女13年，基隆尋人神探出馬助落葉歸根。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

女兒失蹤成無名屍父求神問卜尋女13年，基隆尋人神探出馬助落葉歸根。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆尋人神探再發功！桃園市一名林姓父親的女兒自13年前就失蹤了，他說，自己多年來不斷赴各地求神拜佛，神明都說女兒可能還在人世間讓他仍懷一絲希望，但基隆市警一分局第3組組長許耀彬在檢視警政署身分不明系統時，發現在後龍鎮外埔里沙灘曾發現一具女屍，特徵也與失蹤的林女吻合，對此，林父趕到基隆確認，並經DNA親緣關係比對發現跟女兒吻合時指出，女兒仍與失蹤當天穿著一樣的藍色小短褲，謝謝警方幫助失蹤13年的女兒回家。

警方指出，許耀彬檢視警政署身分不明無名屍系統，得知苗栗縣局竹南警分局1997年間受理後龍鎮外埔里沿岸沙灘，有具女屍被海水沖上岸，並且死者死亡多日，外貌難以辨識，也無法採集指紋比對，加上身上無證件、飾物等可識別之物，後來以無名屍公告協尋，大體由鎮公所葬於無主墓區，而許耀斌則依無名屍的體型、陳屍區域及天候洋流等資料，交叉分析比對上百筆報案協尋資料，並於今年7月間查出1997年失蹤的21歲林女，特徵相近並重啟調查。

警方表示，林女的父母接獲警方通知後，在7月21日北上到基隆警一分局，並由許耀斌出示分析資料，林父現場看著看著就激動落淚表示，這名死者很可能就是她的女兒，因為13年前女兒失蹤當天，跟死者一樣穿著藍色小短褲、而員警採集林女父母唾液檢體，送法務部法醫研究所與無名屍做DNA親緣關係比對。

據了解，林父雖然覺得死者就是女兒，但在比對DNA時仍希望比對結果是沒有比中，他說，因為女兒失蹤13年，家人始終沒有放棄，多次求神問卜，神明告訴他們女兒有可能還在人世間，還是有希望的，但無奈比對結果出爐後，DNA與失蹤林女吻合，許耀斌打電話給林父時，電話響了很久，對方才接聽，林父用顫抖的語氣說，看到來電號碼，要接電話前內心很掙扎，雖然自己很希望答案是沒有比中，但其實已有心裡準備，知道那具無名屍就是他的女兒，謝謝警方幫忙找到離家13年的女兒。

基隆警方報請苗栗地檢署原相驗股檢察官調卷，並依法醫研究所親緣鑑定書開具相驗屍體證明書，9月15日為無名屍正名為林女，再由家屬辦理領回，而許耀斌陪林父等人到當一行人到達無主墓區，找到埋葬林女的無名墓碑時，家屬淚流滿面，並向他不斷鞠躬致謝表示，雖然是不好的結局，但總算讓離家13年的女兒有名有姓，不再是無主孤魂，也讓家屬不用再每天掛念擔心。

(中時 )