校園驚傳私刑教育！議員黃敬平17日踢爆，桃園某國中7年級徐姓新生因患有亞斯伯格症，開學3周以來已數度攻擊其他師生，孰料16日竟有同班學生家長，謊稱輔導人員進入學校，見徐生情緒失控，上前制止遭咬，當場持隨身電擊棒電暈徐生，雙方紛紛送醫也互告傷害，黃怒斥校方和教育局擺爛推託，也感嘆教育體系未針對情障生有管理學校，政府應正視問題。

校方表示，近日和徐生家長達成協議，由家長派員陪讀，誤以為該名家長就是徐生派來的陪讀員，才讓他進入班級後方坐著，坦承有疏失，目前已讓徐生和原班級分開，以獨立空間適性化上課，並派專業輔導員輔導，針對原班級生也會心理輔導。

黃敬平指出，7年級徐姓新生具有攻擊傾向，不僅會出手攻擊同學，連師長都遭殃，開學3周以來已有3位老師受害，甚至被徐生持椅子攻擊，導師也因此請假1個月，學生和家長都很惶恐，但校方未有積極作為，打算自組家長班親自救會聯合自救。

孰料16日9點多竟有同班房姓家長謊稱是輔導人員騙過警衛，進入班級老師也誤以為是陪讀家長，導致他連過2關，房男原坐在班級後方，但徐生因國文課教師教學影片播不出，情緒失控上前，遭另名老師制止拉出教室，房姓家長隨即持隨身防身電擊器材制止徐生，雙方受傷送醫，並互告傷害，讓黃痛批根本是私刑正義。

「老師遭殃、學生受害！」黃敬平說，徐生國小畢業成績名列前茅，高IQ、低EQ，家長社經地位也高，校方原希望家長陪讀改善，但家長工作繁忙不便，委由親友前往，卻覺得校方要求提供委託書和良民證是在刁難，導致一連串失控。

黃敬平認為，在釀成更大衝突前，校方就該把徐生抽離原班級，雙方受教權都不能被剝奪，但教育局和校方擺爛、冷漠，造成師長無奈、學生無辜、家長欲哭無淚，三方皆輸，他直言，家長擔憂孩子被攻擊可以理解，但也該將心比心，並非以暴制暴，只會讓衝突對立更嚴重。

(中時 )