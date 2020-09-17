美國國務國務卿蓬佩奧在美國當地時間16日與正在訪問白宮的英國外長藍韜文進行會談，2人在會中提及多項議題，包含香港與新疆問題。

蓬佩奧表示，美國對於英國政府近月來針對大陸挑戰所採取的席動，包含針對香港問題發生以及提供港人庇護表達肯定。藍韜文則回應表示，香港人及新疆維吾爾人的人權當前遭到嚴重侵犯，英國敦促大陸應履行其國際義務，並指將會密切關注《香港國安法》的落實及執行，在未來數周及數月會發生的事情，呼籲陸方結束侵犯維吾爾人的人權。

另一方面，人在倫敦的英國首相強森同日出席一個委員會時表示，香港已開始感受到《香港國安法》的影響：「已經開始看到對言論自由的寒意」。

不過日前舉辦的陸歐首長峰會，大陸外交部發言人代國家主席習近平表態，稱新疆與香港問題是以維護大陸主權、國安與統一為立場，反對任何勢力企圖挑撥內部穩定與施政，並歡迎歐洲國家到新疆走走看看、了解真實情況，而非聽信流言，大陸也願意協助安排參訪行程，同時說明「陸方反對搞『有罪推定』式的所謂調查」。

(中時 )