新冠肺炎疫情重創澳洲教育事業，國際學生不來，財務缺口擴大，澳洲大學爆大規模裁員潮，今年以來已經有超過1.1萬名大學教職員失業，這還不包括臨時員工及兼職員工。

因為新冠肺炎疫情流失大量留學生，澳洲大學恐損失數十億元。

英國《衛報》（The Guardian）報導，新冠肺炎疫情導致國際學生人數驟減、學校財源被砍斷，澳洲國立大學（The Australian National University）與新南威爾斯大學（University of New South Wales）昨（16）日分別宣布各裁員215人及256人，澳洲國立大學為了因應疫情帶來的衝擊，決定2021至2023年每年節省1.3億美元支出，至今已經裁員465人。

多所大學同樣面臨財務缺口擴大的窘境，澳洲全國高等教育聯盟（National Tertiary Education Union）指出，目前各大學已經裁員逾1.1萬人，這還不包括數千名已經被解雇或不被續約的臨時員工及兼職人員。非營利組織澳洲大學聯盟（Universities Australia）預估，至年底，大學失業人數將會攀上2.1萬人，至2023年，高等教育將會損失160億美元。

澳洲國立大學7月才表決通過節省1,350萬美元的支出方案，導致90人失業，未來學校每年將再節省1.03億美元支出，預期更多人將失業。新南斯威爾大學副校長賈可布斯（Ian Jacobs）在給員工的信件中指出，學校明年面臨3.7億美元的財務缺口，校方預計將削減3.8%人力。

針對大學龐大的資金壓力，澳洲教育部長特漢（Dan Tehan）表示，對於教育事業前景仍樂觀，相信疫情趨緩後，澳洲將能吸引更多國際學生，不過澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，澳洲教育部也坦言，很難說國際學生何時會回來。

根據澳洲內政部（Department of Home Affairs）的統計數據，澳洲境內有55.5萬人持有學生簽證，不過從國外入境的國際學生人數已經驟減，澳洲統計局（Australian Bureau of Statistics）指出，2019年7月有14.4萬名留學生入境，不過今年7月只有40人入境，根據澳洲廣播公司新聞網統計，今年3月6萬名留學生入境後，每月入境學生人數就驟降至2位數，4月只有30人入境。

屁孩隔離旅館到處抹大便 澳維省新冠爆炸 3600人
遭陸施壓屈服 澳名校自刪挺港文被罵翻
麻煩大了！美各校為何發火告政府 留學生超狂經濟貢獻曝光

文章來源：Almost 500 more university jobs to go at ANU and UNSW as Covid cuts bite
文章來源：International student arrivals are down to dozens per month and it is not just universities suffering

(中時新聞網)

#澳洲大學 #留學生 #裁員 #1.1萬 #新冠肺炎