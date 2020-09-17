新冠肺炎疫情重創澳洲教育事業，國際學生不來，財務缺口擴大，澳洲大學爆大規模裁員潮，今年以來已經有超過1.1萬名大學教職員失業，這還不包括臨時員工及兼職員工。

因為新冠肺炎疫情流失大量留學生，澳洲大學恐損失數十億元。

英國《衛報》（The Guardian）報導，新冠肺炎疫情導致國際學生人數驟減、學校財源被砍斷，澳洲國立大學（The Australian National University）與新南威爾斯大學（University of New South Wales）昨（16）日分別宣布各裁員215人及256人，澳洲國立大學為了因應疫情帶來的衝擊，決定2021至2023年每年節省1.3億美元支出，至今已經裁員465人。

多所大學同樣面臨財務缺口擴大的窘境，澳洲全國高等教育聯盟（National Tertiary Education Union）指出，目前各大學已經裁員逾1.1萬人，這還不包括數千名已經被解雇或不被續約的臨時員工及兼職人員。非營利組織澳洲大學聯盟（Universities Australia）預估，至年底，大學失業人數將會攀上2.1萬人，至2023年，高等教育將會損失160億美元。

澳洲國立大學7月才表決通過節省1,350萬美元的支出方案，導致90人失業，未來學校每年將再節省1.03億美元支出，預期更多人將失業。新南斯威爾大學副校長賈可布斯（Ian Jacobs）在給員工的信件中指出，學校明年面臨3.7億美元的財務缺口，校方預計將削減3.8%人力。

針對大學龐大的資金壓力，澳洲教育部長特漢（Dan Tehan）表示，對於教育事業前景仍樂觀，相信疫情趨緩後，澳洲將能吸引更多國際學生，不過澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，澳洲教育部也坦言，很難說國際學生何時會回來。

根據澳洲內政部（Department of Home Affairs）的統計數據，澳洲境內有55.5萬人持有學生簽證，不過從國外入境的國際學生人數已經驟減，澳洲統計局（Australian Bureau of Statistics）指出，2019年7月有14.4萬名留學生入境，不過今年7月只有40人入境，根據澳洲廣播公司新聞網統計，今年3月6萬名留學生入境後，每月入境學生人數就驟降至2位數，4月只有30人入境。

(中時新聞網)