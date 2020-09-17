新冠疫情加速企業啟動遠距工作新型態，迫使企業進行內部數位轉型與升級，而如何部署具備資安防護的遠距工作環境成為許多企業高層關注的新課題。凱鈿行動科技(Kdan Mobile)，將旗下電子簽名服務點點簽(DottedSign)結合中華電信快意簽數位憑證技術，強化線上簽署流程的安全性與可信度，為企業提供最高信賴等級的電子簽名解決方案。凱鈿行動科技執行長蘇柏州表示，點點簽服務能完全符合金融業、壽險業、電子商務產業等對安全需求較高的交易環境，幫助企業提高競爭力及跟上時代潮流。

最高安全層級數位簽章認證必須經由信任的第三方憑證機構(CA)所發出的數位憑證來完成，中華電信快意簽為國內首家通過具公信力的國際大廠Adobe AATL認可信賴清單的多元身分識別應用服務。點點簽(DottedSign)整合中華電信快意簽數位憑證技術，凡屬企業線上發出的簽署文件，皆受到中華電信快意簽憑證信任機制保護。經由憑證信任機制，企業可防止文件被竄改，大幅提升交易安全。同時，企業也可選擇升級數位簽章服務，透過憑證式數位ID來進一步驗證簽署者身分，更加完善簽署保護機制。

凱鈿行動科技執行長蘇柏州說：「在新型態的工作模式下，衍生大量雲服務與資安需求，我們透過與中華電信的合作，提供一個兼顧資安與數位化的解決方案，協助企業維持工作效率及生產力。」因新冠疫情帶動企業遠距工作趨勢，點點簽(DottedSign)自今年以來全球用戶量已成長300%。凱鈿行動科技點點簽已廣泛運用於數位內容服務、美食外送、遠距工作者招募等業務流程中，在全球已有上百間企業單位使用。

為滿足企業不同的使用需求，點點簽(DottedSign)現提供多種升級方案，讓不同規模的企業皆可輕鬆導入。

(科技)