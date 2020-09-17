下半年邁入電商旺季，電商業者受惠於日前的99購物節，加上近期中秋節檔期來臨，業者表示，平台上買氣近期達到高峰，相關商品熱銷，將有望帶動整體9月與第三季營運向上走揚。

創業家兄弟（8477）旗下生活市集表示，站上中秋買氣進入高峰，以9月來看，烤肉商品在前兩週整體銷量已大幅超越前月整月1.4倍。生活市集觀察，受到疫情帶動的自煮風潮影響，室內即能烤肉，並適用於平日烹調需求的多功能電烤爐為今年大宗趨勢，熱銷價格帶在1,500元到3,000元之間。

另外，中秋烤肉食材則以便利的套裝組合最受消費者青睞，近一周搜尋度較前周大幅成長1.3倍。創業家兄弟旗下松果購物則表示，流心奶黃月餅、卡通月餅近兩週相關搜尋量較上月同期成長2.5倍，訂單量較去年成長7倍。此外，A5和牛、日本進口松葉蟹及生食級干貝等肉品生鮮商品，訂單量更較去年成長3倍。

日本露天則瞄準跨境商機，提前舉辦日本商品禮盒訂購活動，精選最具話題性的日本禮盒，搭配滿1,500元國際免運費、空運七天到貨的策略搶攻消費者荷包。

博客來則表示，小家庭當道，中秋月餅禮盒以4到6入少量多樣的組合最受消費者喜愛，偏好精緻質感包裝，平均價位在400元到800元間。中秋禮盒購買族群為30歲50歲常購買團購美食的上班族女性，以老字號排隊名店為採購首選，銷售占比超過五成。

蝦皮購物指出，中秋節進入倒數兩週送禮備貨期，據蝦皮購物觀察，每年到中秋節前1個月起，烤肉相關「生鮮、肉品」等關鍵字搜尋量即迅速竄升，其中「烤肉爐」更是飆出7倍的成長，而中秋賞月必吃的「月餅、鳳梨酥、月餅禮盒」等關鍵字搜尋量更衝出近百倍成長。

蝦皮表示，今年中秋節，將與旅遊平台KKday合作推出「KKdayGift」站上商店，以台灣在地與各國伴手禮搶攻商機。同時也將跨界攜手GQ一同打造「GQ肉食選物節」，推出限量聯名贈品。

(工商 )