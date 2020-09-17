黃鴻升（小鬼）16日驟逝，享年36歲，演藝圈哀痛又不捨，在圈內擁有好人緣的他照顧後輩，余祥銓在臉書寫下：「至今還是不敢相信這是真的，記得我第一次去錄《綜藝玩很大》，我表現不好，是你一直鼓勵我，叫我做自己就好，你總是那麼溫暖陽光又開朗，好想再當一次你的隊員，隊長辛苦了，一路好走，我們永遠懷念你，RIP。」

據經紀人透露，上一次KID退伍立刻錄《玩很大》，當時小鬼打給余祥銓，余祥銓接到他電話立刻答應開車殺到台中力挺，「祥銓跟他因節目變好友，小鬼還說過自己最害怕的天兵隊友是祥銓，大家當時笑成一團，怎麼想到會發生這種事……」不僅余祥銓，余天也在臉書哀悼，「小鬼我雖然認識你不深，但經常聽祥銓提起你！正當青春年華你就走了，老鬼我年紀比你大一倍，現在都還……一路好走，來世再加油吧。」

余祥銓（右起）、KID與小鬼在《綜藝玩很大》互動逗趣。（摘自臉書）

而三立節目部16日也表示：「《玩很大》團隊不管幕前幕後……大家感情都非常好，發生這種事，衝擊太大、太難過了。目前節目有5集存檔，都是小鬼的心血，會正常播出，下周錄影則取消，一切先以協助家屬處理後事為重。」

(中時 )