新北本土登革熱群聚 侯友宜：擴大篩檢 全面預防 10:332020/09/17 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（17日）出席市政行程時提及，已經連夜發動清理環境、擴大篩檢，盼登革熱疫情可以有效控制。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疾管署16日公布新增2例本土登革熱病例，分別為新北市三峽區62歲及30歲父子，是新北首起本土登革熱群聚案例，新北市長侯友宜今（17日）出席市政行程時提及，已經連夜發動清理環境、擴大篩檢，盼登革熱疫情可以有效控制。 侯友宜說，該對父子是在桃園市龜山活動，根據他們的活動史加以檢測，發現他們確診登革熱，目前都已服藥，但為了讓清潔人員全面消毒，已經連夜發動清理環境、擴大篩檢，把父子接觸史全方位了解，採取全方面預防措施，盼登革熱疫情可以有效控制。 (中時 ) #新北 #登革熱 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 2天射7次爆紅 實況主女友手腳全廢 驚悚照片曝光 - 時事 終身吃到飽月租60元！台灣之星新方案1規定網戰翻 - 生活 早餐一杯咖啡錯了？醫揭4大壞習慣害你吃出疲勞 - 生活 鬼門關！台南王爺突下令：4生肖今晚勿出門 3千人轉傳示警 - 生活 小鬼驚傳滑倒撞到頭猝逝 醫：千萬別小看跌倒致命警訊 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。