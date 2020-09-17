疾管署16日公布新增2例本土登革熱病例，分別為新北市三峽區62歲及30歲父子，是新北首起本土登革熱群聚案例，新北市長侯友宜今（17日）出席市政行程時提及，已經連夜發動清理環境、擴大篩檢，盼登革熱疫情可以有效控制。

侯友宜說，該對父子是在桃園市龜山活動，根據他們的活動史加以檢測，發現他們確診登革熱，目前都已服藥，但為了讓清潔人員全面消毒，已經連夜發動清理環境、擴大篩檢，把父子接觸史全方位了解，採取全方面預防措施，盼登革熱疫情可以有效控制。

(中時 )