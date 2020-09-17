繼勞保局今年推出文字客服系統後，勞動部近日在官網推出「線上客服」，希望能夠解答勞工種種問題，預計9月開始測試，明年3月上線，服務上線首日就有逾100名民眾使用該服務。

據統計，1955勞工諮詢申訴專線每天平均約有2000通來電，但在今年行政院各部會在疫情期間接連推出多項計畫、措施時，甚至一天有逾3萬通來電，詢問問題則包括自營業者3萬元補貼、勞工紓困貸款、安心即時上工、充電再出發等就業等措施。

而專門接聽1955專線的專員僅有45人，難以負荷龐大流量，「無止盡的增加人力難以解決」，勞動部秘書處處長丁玉珍表示，每次只要勞動部一有新制度或計畫時總是會湧入許多電話，因此規劃線上客服，未來待AI機器人上線後，期待可以解決9成以上的民眾問題，也減少專員的負擔。

目前試營運的線上客服仍是真人對談，但待年底就可以讓AI機器人上線分擔。

(中時 )