前總統李登輝先生追思告別禮拜，本周六將於淡水真理大學舉行，18日周五上午10時至下午6時，警方將先行預演交管措施，屆時會場周邊路段及移靈車隊路線實施人車交管，呼籲前往台北市的民眾善加利用替代道路，以免延誤行程。

淡水警分局指出，從淡水市區往台北市之車輛，建議由北新路或水源街2段右轉接淡金路再左轉坪頂路，沿北投稻香路至台北市。或是可以從由學府路或忠愛街右轉接淡金路再左轉坪頂路，沿北投稻香路至台北市。

至於從淡水新市鎮或三芝地區往台北市之車輛，建議可從淡金路2段左轉北新路1段的101線後右轉小坪頂路的北3線，銜接北投稻香路至台北市。警方評估18日下午預演時間適逢學生放學及周末下班時段車流量較大，恐造成民眾不便。

追思禮拜當天，管制時間則為上午6時至下午2時止，也因應大淡水地區假日觀光車潮，管制措施將長時間影響周邊交通，相關民權、民族、民生路、民富街、中正東路2段、八勢路、八勢一街、學府路及中山北路等周邊支線道也將因交管延長紅燈停等時間。

(中時 )