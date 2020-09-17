1.台積電(2330)：今除息首日開盤參考價455.5元，惟昨夜ADR跌3.17%，盤初股價開低453元，呈現貼息。

2.勤美(1532)：8月營收年增12.79%、H2營運轉旺，昨獲外資擴大買超，今早逆勢上攻逾8%。

3.新鋼(2032)：列警示股公布8月每股盈餘0.06元，在外資持續買超下，今早仍放量漲逾3%，越過前高。

4.久陽(5011)：攻環保市場，旗下榮福標得彰縣資源回收相關案，今早放量逆漲逾3%，彈上5日線。

5.亞洲藏壽司(2754)：首登上櫃，高漲逾107%，股價翻倍觸及120.5元，踏入百元俱樂部門檻。

6.聯發科(2454)：郭明錤示警挑戰不小，早盤續跌逾2.5%，回測600元關卡。

7.國賓(2704)：外資連8日買超，買方相拱，晨盤調節後上攻近6.5%，衝上波段新高價。

8.長榮(2603)：北美航線吃緊，3艘新船開航，外資再度轉買超，早盤上揚近1.5%。

9.台橡(2103)：不畏外資連3日賣超，油漲近5%激勵，股價逆勢走揚逾2%，突破5日、10日雙線。

10.台玻(1802)：外資連3日買超，早盤漲逾4%、收復5日線。

11.精元(2387)：大啖蘋果，鍵盤訂單旺至年底，早盤放量漲逾6%。

12.美利達(9914)：自行車訂單滿手，早盤漲逾5%，短均失而復得。

13.康那香(9919)：10月起口罩日產能加大，早盤漲逾1%、收復周線。

14.力麗(1444)：打入Apple Watch表帶+跨足風電拚綠能生產雙利多，激勵連飆兩根漲停，今委買張數高掛近3萬張排隊。

15.藥華藥(6446)：PV新藥瑞士上市，早盤勁揚3%，進逼月線及半年線。

16.永光(1711)：獲外資及自營商連3買，晨盤放量大漲半根停板，登2個月高位。

17.材料-KY(4763)：獲外資連4買，晨盤急拉觸及漲停，改寫1年高價。

18.弘塑(3131)：台積發威，供應鏈受惠，近期獲法人偏多操作，晨盤彈升3%，攻克400元，但上檔賣壓隨即現蹤。

19.雙鴻(3324)：三星折疊機預購熱，供應鏈受惠，今挾量強彈4%，攻近1個月高。

20.聯穎(3550)：開盤一小時成交量爆衝逾6600張，股價數度漲停。

(時報資訊)