因新冠肺炎疫情重創商業活動，紐西蘭第二季經濟陷入有史以來最嚴重的萎縮，且GDP連續兩季負成長，宣告該國經濟陷入衰退。

紐西蘭第二季國內生產毛額（GDP）經季調後較前一季萎縮12.2%，創下有史以來最大的負成長，但大致符合經濟學家預期的下滑12.8%。與去年同期相比，紐西蘭第二季GDP下降12.4%。

紐西蘭央行在8月的政策聲明中預測GDP較上季與去年同期都將下滑14%。

因4月與5月部分時間全國實施嚴格的防疫封鎖措施，大部分紐西蘭人被迫居家避疫，大量企業被迫關門，經濟活動普遍停滯導致經濟成長受到重創。

第二季的GDP數據為連續第二個季度出現負成長，證實紐西蘭陷入2010年以來最嚴重的經濟衰退。該國1~3月季度GDP季減1.6%。

經濟學家表示，最新公布的GDP數據對該國央行政策的影響不大，該央行料將在9月23日的會議上決定維持利率不變，仍為歷史最低的0.25%。

(時報資訊)