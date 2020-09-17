勤美(1532)旗下鑄造、營建兩大事業下半年訂單均增溫，下半年營收可望逐季攀升，近期也獲外資法人認同，今日配合部分資金轉進傳產股，早盤帶量衝上33.2元今年新高價。

勤美日前舉行法說會釋出樂觀看法，其中，鑄造本業訂單明顯增溫，且看好後市，武漢新廠一期9月重新啟動興建工程，迎接未來的成長需求。在營建方面，台北、台中兩大豪宅案銷售也回溫，兩大事業將帶動下半年營運比上半年明顯轉好。

勤美鑄造事業下半年以來訂單明顯增溫，上半年受疫情延宕的武漢新廠一期工程，也於9月重新啟動興建工程，一期新廠預計在2021年第一季完工投產。

營建方面，台北、台中兩大豪宅案銷售也傳出好消息。勤美集團的建設事業部，位於台北內湖的景觀豪宅「勤美璞真碧湖畔」，每戶總價高達2-3億元、近期隨著房市增溫，賣出多戶。此外，台中草悟道商圈的「勤美之森」預售案，每坪成交單價6字頭，目前熱銷逾五成。法人預估，建設事業今年可望為勤美挹注12至16億元的營收。

勤美上半年受疫情影響，營收46.08億元，每股僅賺0.03元，低於去年同期的0.94元；下半年在鑄造、營建兩大事業業績轉好帶動，業績將比上半年明顯增長。近三個交易日，外資共買超372張。

(時報資訊)