2020年2季度觸底後，多個終端市場的回暖力度都在增大，包括智慧手機、消費電子、汽車和工業等領域。因此，瑞銀上調行業收入預測。不過，通路庫存繼續增長，部分歸因於供應鏈不確定性，在一定程度上也有中美關係緊張的原因。雖然有些週期性指標（特別是半導體收入同比增長）仍向好，但經過季節性增長後，也有可能進入盤整階段。半導體股目前股價對應18.9倍的2021年預期本益比，獲利上漲成為進一步維繫股價表現更有必要的因素。

瑞銀將2020年半導體行業收入預測從之前的4060億美元（下跌1.4%）上調至4310億美元（年增長4.5%），2021年的收入預測基本不變，仍維持在4720億美元（年增長9.6%）。剔除記憶體，瑞銀目前的2020年收入預測為3160億美元（年增長3.5%），之前的預測為2840億美元（下跌7.2%），2021年收入預測為3470億美元（年增長9.5%），之前預測為3230億美元。最大變幅來自於邏輯IC和模擬半導體，二者也與上周博通和Qorvo上調指引的情況相符。

瑞銀預測，2020年半導體（剔除記憶體）的出貨量將超出消費量10.6個百分點，這說明進入2021年庫存出現回檔的可能性很大。預計對於大多數子行業，庫存調整將在這個時間框架內加速，但類比IC（Analog）和DRAM可能已經度過了通路庫存增長最糟時期。

(時報資訊)