微星(2377)台灣總公司與大陸深圳、昆山兩個廠區使用不同套人資系統，在不同系統架構下，員工人事資料無法集中管理、資料難以同步，也容易產生溝通問題，影響人事管理效率。資通(2471)的HCP人資系統獲得青睞，順利導入微星，協助提升全球資訊化佈局、IT及HR人員效率穩定度。

資通在大陸設有服務據點，能提供跨國跨地域的服務，加上擁有豐富兩岸三地系統導入經驗，微星總公司與大陸兩個廠區導入HCP人資系統後，因為系統之間彼此互相串接，總公司可直接透過系統管理大陸員工人事資料，節省以往檔案傳輸及人員重複建檔的時間成本。

除了簡化人事作業流程之外，跨國人資系統也必須符合異地法令規範，才不用再另外進行客製。資通HCP靈活的矩陣參數設定，不需透過客製就可以設定出當地法規：包含管理制度、地方法規、幣別／稅別等，能完全符合大陸各地不同的稅率與保險制度。系統也能配合政府法令變更，彈性調整保費基準及費率，提供人資完善的系統作業環境，並降低IT人員維運負擔。

另一方面，微星總公司可以有效管控海外廠區人員的資料管理權限及分工，根據不同人員職務屬性，設定各別資料閱讀、修改權限，這樣就不必擔心敏感人事資料被查閱，避免資料外洩風險。

(時報資訊)