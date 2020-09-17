日前台南市永康區發生酒駕釀禍，撞死一名曾姓婦人，2名幼童重傷，但昨晚傳出3歲男童被醫生宣布腦死。台南市長黃偉哲呼籲立法院放下政治口水，訂定例外條款，將酒精鎖變成標準配備。

永康區13日張姓男子酒駕闖紅燈，將載有兩名幼童的曾姓機車騎士撞飛，曾婦當晚經搶救後宣告不治，3歲男童一度恢復呼吸心跳，昨晚卻傳出腦死。

黃偉哲聽聞此事表示非常難過，酒駕與毒駕這類事情，國家應該思考治亂世用重典，不應認為酒駕者因精神喪失就輕判。若要出去喝酒，心裡就要有準備，犯案就不應被當作病患而被輕判或開釋，這樣全民才會心服口服。

黃偉哲更呼籲立法院應放下政治口水，盡快訂定例外條款，將酒駕與毒駕這類的犯罪判決排除心神喪失，避免嫌犯因此被輕判。

儘管酒駕罰則與取締次數皆增加，第一線執法人員也疲於奔命，黃偉哲認為，應該將酒精鎖變成車輛標準配備，以嚴格方式來訂定相關規範，不然每年因酒駕受損、受傷、死亡的犧牲者，太沒有價值，應該要讓酒駕者付出更高的代價。

(中時 )