丁寧發文哀悼小鬼。（圖／中時資料照片）

丁寧分享和小鬼過去見面印象。（圖／翻攝自丁寧 Ding Ning臉書）

36歲「小鬼」黃鴻升昨(16日)突傳身亡，消息傳開讓演藝圈和他交集過的友人無不震驚，藝人丁寧今也發長文，坦言小鬼的離開就像是顆手榴彈，把大家的心都炸裂，她也說藉此機會大家可以反省，如果自己突然辭世，會讓眾人感到哀傷還是會有人覺得死有餘辜，「這樣，你就可以看到你現在的價值是什麼了，看到了，至少你就會知道自己該怎麼活」。

丁寧表示，聽聞小鬼過世，讓她一整天都像心上被壓了顆石頭，回憶兩人有次相見，丁寧打趣說那時是在她非常非常不紅，而且年華已老去的時候巧遇小鬼，她先認出對方，但因工作上沒交集就沒主動打招呼，沒想到小鬼先主動跑來喊她，「我雖然也不能算是認識他，但是我心裡開始喜歡這個男生，我依稀記得他誠懇的眼神￼，他的眼神在說：『很高興在這邊遇到妳。』」

很多人都說2020年是可怕的一年，不斷突然帶走身邊的人，丁寧則覺得是地球在教導我們學習生命的意義，進而去思考我們活著是否有意義，先前她看過一部電影，女主角死了但靈魂還在，從旁觀的角度看到許多愛她或她不喜歡的人竟都傷心欲絕，才發現原來她擁有這麼多愛，因此，丁寧覺得小鬼的靈魂一定也還在。

丁寧說：「我也相信當他看到這麼多人為他難過，為他憤慨生命是什麼東西，為他開始很珍惜身邊的人，他應該也會覺得很欣慰，這36年沒有白活了」，藉此，她也希望大家能思考如果今天事情發生在自己身上，會有多少難過或持相反態度，「我相信如果我們這麼作，小鬼也會覺得他的離開，是很有價值的，提醒了很多人該怎麼活出自己的價值與珍惜生命珍惜身邊的人」，最後強調「欲知生，先知死」。

(中時新聞網)