柯拉克訪台沒經濟對話 王育敏酸蔡政府很會大內宣 10:402020/09/17 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王育敏。（黃福其攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）今天抵台訪問，國民黨文傳會主委王育敏說，當初經濟部長王美花率先對外說柯拉克此行是展開台美經濟對話，結果美方說是此行為了悼念前總統李登輝，且來去匆匆根本是旋風式行程，印證民進黨政府很會大內宣，話說得很滿，實情根本不是那樣。 王育敏說，蔡總統、衛福部長陳時中也要說含瘦肉精美豬可換到國際地位、BTA，結果到現在都沒有，請問民進黨政府為何要逼國人吃含瘦肉精美豬；王美花一直說要展開台美經濟對話，也請王美花給國人一個交代。 (中時 ) #柯拉克 #國民黨 #王育敏 #王美花 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國台辦談ECFA 維持模糊不說破 04:102020/09/17 兩岸新聞 國台辦亮數據 兩岸經貿更緊密 04:102020/09/17 全球財經 政府被批帶頭當駭客 手機資訊看光光 科偵法植木馬 新東廠監控全民 04:102020/09/17 政治要聞 許勝雄憂 雙邊談判會更嚴苛 04:102020/09/17 財經焦點 美次卿克拉奇確認訪台 41年來國務院最高層級 03:422020/09/17 國際 民進黨中常會 蔡虧選總統的怎沒來 04:102020/09/17 政治要聞 前菜已上 BTA還沒盼頭 04:102020/09/17 財經焦點 台美經濟對話明登場 不談BTA 04:102020/09/17 財經焦點 中國特色社會主義之辨 04:102020/09/17 時論廣場 藍嗆蘇揆 萊豬立場轉彎先道歉 04:102020/09/17 生活新聞 政治熱門新聞 誰帶丁允恭北上 陳菊甩鍋賴清德？沈富雄爆內幕 - 政治 兩岸開戰美軍到底會不會來？美專家吐真言 - 政治 丁允恭把前市府辦公室當炮房 高雄阿伯忍不住飆出一句 - 政治 該怎麼生活？每年都遇崩盤危機 高雄旗山農民喊話政府 - 政治 最新「政黨民調」街頭大對決 這兩黨支持度居然逆轉 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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