美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）今天抵台訪問，國民黨文傳會主委王育敏說，當初經濟部長王美花率先對外說柯拉克此行是展開台美經濟對話，結果美方說是此行為了悼念前總統李登輝，且來去匆匆根本是旋風式行程，印證民進黨政府很會大內宣，話說得很滿，實情根本不是那樣。

王育敏說，蔡總統、衛福部長陳時中也要說含瘦肉精美豬可換到國際地位、BTA，結果到現在都沒有，請問民進黨政府為何要逼國人吃含瘦肉精美豬；王美花一直說要展開台美經濟對話，也請王美花給國人一個交代。

(中時 )