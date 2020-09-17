美國財政部公布，外資在7月持有美國國庫券金額增加480億美元，連續第3個月上升。不過，中國持有的美債金額下降至1.073兆美元，創3個月新低；前一個月為1.074兆美元。

根據公告，外資持有的美國國庫券金額增至7.087兆美元，前一個月為7.039兆美元。

日本在期內增持美國國庫券，繼續是持有最多美債的國家，金額為1.293兆美元，前一個月為1.262兆美元。

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