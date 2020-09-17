大陸持續調整部位 持有美債金額創3個月新低 10:422020/09/17 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國財政部公布，外資在7月持有美國國庫券金額增加480億美元，連續第3個月上升。不過，中國持有的美債金額下降至1.073兆美元，創3個月新低；前一個月為1.074兆美元。 根據公告，外資持有的美國國庫券金額增至7.087兆美元，前一個月為7.039兆美元。 日本在期內增持美國國庫券，繼續是持有最多美債的國家，金額為1.293兆美元，前一個月為1.262兆美元。 (工商 ) #美債 #國庫券 #一個月 #中國 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸持續調整部位 持有美債金額創3個月新低 10:422020/09/17 財經 《商情》需求擔憂趨緩 紐約棉花連2跌 10:002020/09/17 財經 美國務院次卿今訪台 陸官媒批美促區域風險提升 09:462020/09/17 兩岸 台美經濟對話明登場 不談BTA 04:102020/09/17 財經焦點 美台兩商會聯盟 促簽BTA 04:102020/09/17 財經焦點 若無協議脫歐 美銀：英國將陷負利率 04:102020/09/17 全球財經 Q4資產配置 首選特別股 04:102020/09/17 投資理財 壽險8月新保費 90個月最低 04:102020/09/17 金融．稅務 疫後黑翻紅 鋒裕匯理：三大指標看經濟 10:532020/09/17 財經 蓬佩奧稱美未衰落 會挺身抗陸 04:102020/09/17 國際大事 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 即時 藏壽司中籤散戶夢碎 1張現賺20萬竟剩6萬元 - 即時 - 工商 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 即時 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 財經 7奈米慘爆！美晶片廠肥單 台積電獨吃仍是謎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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