領先的碳化矽（SiC）功率半導體製造商UnitedSiC宣佈與益登科技（3048）簽署代理協議，益登科技是總部位於台灣的半導體元件代理商與解決方案供應商。益登將與UnitedSiC合作，助其將產品推向亞洲市場，為包括電動汽車、電池充電、IT基礎建設、可再生能源和電路保護等高速成長應用領域的客戶提供產品方案。

UnitedSiC全球業務暨行銷副總裁Yalcin Bulut表示，亞洲市場正快速崛起，亟需採用能夠實現新產品差異化的創新技術。益登的專業技術和一流的服務，結合UnitedSiC高效能、領先業界的SiC FET產品，將為亞洲地區的電源設計人員提供強大的整合解決方案。

益登科技董事長曾禹旖表示，我們很高興與UnitedSiC合作，將其引領業界的SiC技術推向亞洲市場。日益增加的應用正持續推動對SiC技術的大量需求，我們期待著與客戶合作，加速業界採用UnitedSiC的創新元件技術。

(工商 )