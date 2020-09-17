香港醫院管理局今日稱，有部分專科或普通科門診港籍病人由於長期居於大陸廣東，且受疫情影響而未能返港複診，港府日前曾建議委託香港大學深圳醫院為上述個案提供相關醫療服務。

香港大學深圳醫院院長盧寵茂17日在節目中受訪表示，有病患自今年2月後不曾返回香港，而自從港府早前公布消息後，已有部分人向醫院詢問是否到該院就診。不過院方暫時沒有詳細處理方案，還需等待港府和醫管局決定哪些專科病人可以到該院就診，以及病人需要負擔的醫療費用。

盧還表示，目前正與香港醫管局討論透過「醫健通」，在當事人同意的前提下將其在香港醫管局的病歷資料給予港大深圳醫院醫生觀看及調閱，以確保醫療品質，同時研究如何將他們在深圳醫院看病的病歷提供醫管局，但強調一定會保障病人隱私。

據悉，香港大學深圳醫院為一間綜合醫院，每年約能接收200萬名病人及擁有多個不同門診部門，雖暫時無法得知有多少病人會到醫院複診，但院方稱已做好準備，也有能力處理。至於收費方面，病人到時可使用長者醫療券，院方會盡量配合。

另外，政府早前聯絡工聯會，每周為800名有關病人送藥，工聯會理事長黃國表示，由於該批病人因疫情而未能回港複診，陸續有醫生要求須見到病人才開藥。部分病人因在香港有住所，檢疫14日後已可複診及取藥。至於在港無住所的港人，已選擇在內地就醫，以取得藥物。目前約有17至18萬名香港長者居於大灣區，他預計計劃推出後，將會有不少需求。

(中時 )