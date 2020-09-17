疫後經濟解凍，市場正走向復甦之路。鋒裕匯理資產管理表示，低利與政府刺激政策帶動多數風險性資產由黑翻紅，資產價格相對高檔時期找投資機會，除了要留心政治消息外，可觀察市場三大指標：消費動能、央行動向與企業償債狀況來見微知著，預期隨著後市風險的增加，納入優質和多元化的固定收益資產將會是日益重要的趨勢。

投資若要超前布署，可透過三大指標是否好轉或有正面消息，當作參考依據。

首先，消費動能是復甦能否持續的關鍵。觀察最大的經濟體美國的消費支出月增率，從5月的8％滑落至1.6％左右，顯示復甦力道雖在但逐漸放緩；而第二大經濟體大陸各類消費復甦程度不一，上半年除了民生消費品、住宅等仍較去年成長外，其他支出均較2019年下滑，其中以教育、文化和娛樂下降最多，年減近40％，不過，鋒裕匯理資產管理看好大陸將率先走出疫情陰霾。短線消費動能尚屬溫和，須持續留意未來動態。

其次，各國央行已開始放緩資產負債表擴張速度。今年疫情推動主要央行資產負債表史無前例的擴張，支撐了市場流動性，以美國聯準會（Fed）為例，資產負債表／GDP比率已突破30％，來到歷史高位。不過，隨著經濟脫離低谷，央行擴張的速度正隨之減緩。

鋒裕匯理資產管理分析，預期主要央行將會以高度審慎的態度進行寬鬆的退場，以免干擾經濟的復甦，但此舉仍將對金融市場造成相當影響，當寬鬆貨幣政策釋出的熱錢不再快速流入，可能帶動債券殖利率攀升，並在市場掀起波動。

最後，企業償債能力將是下半年焦點。疫情大幅影響企業的銷售額度，也影響企業的償債能力。觀察到整體企業獲利/利息支出能力正在下滑，這意謂公司可能正面臨負債較高、獲利較少、利息支出壓力相對過去大的現象。另外，現階段很多產業還未恢復到疫前表現，仍有不少公司靠補貼政策維持生計，須謹慎留意未來企業違約的問題，可透過主動式操作慎選出基本佳的發債企業。

鋒裕匯理資產管理指出，對債券市場略持正面的看法，偏好現金流穩定的優質公司債所發行之長天期公司債（如金融、工業與消費類）。產業類別方面，消費與住房市場在這次疫情危機中，展現抗跌能力，持續對非機構發行的證券化住宅不動產持正面看法。而對美國公債則較為謹慎保守，因利率已縮窄至歷史低點，目前價格已經偏高，未來若財政赤字增加或通膨攀升，將會帶來利率上行的隱憂。

在金融業部分，相對看好國際大型銀行，主因在於銀行體系具有嚴格監管審查流程；雖然處於低利率環境，公債殖利率曲線為正，借貸業務仍有利可圖；此外，銀行債券相較於其他同信用評級之企業債券在價格上相對更具吸引力。

鋒裕匯理美元核心收益債券基金預定國家布局將以美國為主，產業則聚焦金融業等。基金包含五大幣別新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣、前收（A）／後收（N）、累積/配息，共有20個級別，以滿足投資人多元的理財需求。22日將展開為期5日的募集，由華南銀行擔任保管銀行。

鋒裕匯理資產管理分析，現階段支持風險性資產的正面因素正在消退，包含：未來的擴張性財政與貨幣政策的規模不太可能再跟第一次相提並論等，因此，任何不合預期的消息，都將牽動市場的風吹草動，投資人在挑選資產時應審慎挑選並注重流動性，可提前在核心配置中納入優質資產，例如：優質公司債、高信評的資產證券化商品、具避險特質的政府公債等。

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