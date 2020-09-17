美國晶片業界警告川普政府，切勿把中國晶片巨擘中芯國際納入貿易黑名單，因為制裁行動可能對美國晶片業帶來傷害。

路透報導，代表業界的國際半導體產業協會（SEMI）正在撰寫信件，預備本周稍晚提交給美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。

報導引述信件稱，制裁行動將會損害美國業界向中芯提供原材料，從而打擊美國的市場領導地位。根據資料，美國晶片界每年向中芯提供價值50億美元的材料。

晶片業人士指出，如果制裁行動落實，相關材料供應穩定性將會降低，損害美國產品在全球的市場佔有率。

(工商 )