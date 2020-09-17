半導體業界警告美國政府 切勿制裁中芯國際 10:512020/09/17 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國晶片業界警告川普政府，切勿把中國晶片巨擘中芯國際納入貿易黑名單，因為制裁行動可能對美國晶片業帶來傷害。 路透報導，代表業界的國際半導體產業協會（SEMI）正在撰寫信件，預備本周稍晚提交給美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。 報導引述信件稱，制裁行動將會損害美國業界向中芯提供原材料，從而打擊美國的市場領導地位。根據資料，美國晶片界每年向中芯提供價值50億美元的材料。 晶片業人士指出，如果制裁行動落實，相關材料供應穩定性將會降低，損害美國產品在全球的市場佔有率。 (工商 ) #晶片業 #川普政府 #中芯國際 #貿易黑名單 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 半導體產業利多 IC設計股 資金聚焦 04:102020/09/17 財經要聞 社論／不能強迫台商放棄大陸 04:102020/09/17 時論廣場 生合生物集團 進軍歐美市場 04:102020/09/17 投資理財 台積電除息賣壓湧現 大盤下跌逾60點 09:102020/09/17 財經 助台灣連結國際市場 矽谷台裔創業家 進駐TTA 04:102020/09/17 財經要聞 台灣人愛現金 台轉型無現金社會 恐比肯亞晚 04:102020/09/17 財經要聞 傳美對台軍售大加碼 包含巡航導彈等七武器 04:102020/09/17 全球財經 操盤心法－電子類股強勢回歸，台股可望再攀新高 04:102020/09/17 證券．權證 抗疫不力 川普全球聲譽創新低 04:102020/09/17 國際大事 台灣權王－聯電旺宏擁轉單題材 權證火 04:102020/09/17 證券．權證 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 即時 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 即時 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 財經 未讀未回變曠職！用Line請假要注意這三點 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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