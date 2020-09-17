川普：尚未同意甲骨文與TikTok的交易 10:492020/09/17 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普表示，他還沒有同意字節跳動與甲骨文就TikTok所達成的交易，他將在美東時間17日聽取白宮官員匯報後再做決定。 路透報導，部分美國政府官員認為，上述交易並沒有辦法完全消除白宮對國家安全疑慮，華府官員的立場可能影響TikTok交易的成敗，但最終決定權仍在川普手上。 報導指出，由於字節跳動並不是完全剝離TikTok美國業務，可能仍擁有接觸TikTok一億美國用戶數據的能力，完成交易後，甲骨文將負責TikTok用戶資料的儲存工作。 (工商 ) #TikTok #甲骨文 #交易 #川普 #字節跳動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柏瑞投信：亞債展現耐震力 04:102020/09/17 專題周報 盤中零股交易之預收款券 04:102020/09/17 證券．權證 《美股掃瞄》科技股翻黑 標普尾盤轉跌 08:352020/09/17 財經 柯拉克來訪 鄧振中：盼與美就新南向政策對話 09:592020/09/17 政治 《國際社會》川普：美國最快10月發送新冠疫苖 10:002020/09/17 財經 糗 群體免疫 川普講成羊群心理 04:102020/09/17 國際大事 毛昭川故居拉門 赫見日據契約書 04:102020/09/17 地方新聞 1分鐘讀財經》台積電今除息2.5元 外資狂喊上看600元 08:282020/09/17 財經 抗疫不力 川普全球聲譽創新低 04:102020/09/17 國際大事 2020投資新趨勢 新北場圓滿落幕 04:102020/09/17 投資理財 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 即時 藏壽司中籤散戶夢碎 1張現賺20萬竟剩6萬元 - 即時 - 工商 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 即時 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 財經 7奈米慘爆！美晶片廠肥單 台積電獨吃仍是謎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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