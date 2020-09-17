美國總統川普表示，他還沒有同意字節跳動與甲骨文就TikTok所達成的交易，他將在美東時間17日聽取白宮官員匯報後再做決定。

路透報導，部分美國政府官員認為，上述交易並沒有辦法完全消除白宮對國家安全疑慮，華府官員的立場可能影響TikTok交易的成敗，但最終決定權仍在川普手上。

報導指出，由於字節跳動並不是完全剝離TikTok美國業務，可能仍擁有接觸TikTok一億美國用戶數據的能力，完成交易後，甲骨文將負責TikTok用戶資料的儲存工作。

(工商 )