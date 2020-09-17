日本諧星遠藤章造2002年與黃鴻升、陳柏霖一起組成「HC3（ハウチー3）」，在節目幾經奮鬥完成在台出道任務，成為好朋友，而16日黃鴻升逝世噩耗傳出後，17日一早遠藤在IG發文悼念：「絕不會忘了你！！」。

陳柏霖（左起）、遠藤章造與黃鴻升3人曾組團出片。（取自遠藤章造IG）

遠藤章造回憶起與黃鴻升、陳柏霖當年在《黃金傳說》在台灣奮鬥出道的過往，貼出HC3的CD封面的三人合照與數張黃鴻升的照片，發文「謝謝你帶來的愉快回憶！！絕不會忘了你！！一路好走」表達悼念之意，並最後加上中文「#謝謝」。

遠藤上月感染新冠病毒，經治療和休養後已無大礙，並在9月5日在他的YouTube頻道宣布回復正常。他和諧星搭檔主持的《黃金傳說》在台播出多年，成為他來台挑戰以偶像歌手出道、與黃鴻升、陳柏霖結識組團的契機。

遠藤章造發文悼念黃鴻升。（取自遠藤章造IG）

黃鴻升（左起）、遠藤章造、陳柏霖2002年曾組團。（取自網路）

17日遠藤發文悼念黃鴻升，有日本粉絲留言「HC3的CD我當時就買了，到現在都還珍藏著…我也不會忘了黃鴻升的」傳達感傷之情。

(中時 )