藝人小鬼黃鴻升16日被發現陳屍家中、震驚外界，甚至登上《CNN》娛樂新聞首頁，讓人直呼2020年真的不好過。從年頭的新冠肺炎肆虐，到小鳳仙、劉真、吳朋奉、羅霈穎和嚴詠能等名人，都陸續的離開人世，命理師蔡上機也點出農曆8到12月重大提醒，民眾不妨多參考。

蔡上機在今年出版的開運天書中，有提到屬豬者須注意突發性的血光之災，包括撞擊、墜落和跌打損傷， 72年次的小鬼正好屬豬，恐怖巧合令人發毛。

蔡上機整理出2020下半年的運勢，他指出從古至今，庚子年都是有重大災難的發生，或是時代的大轉變。農曆8月須小心大自然（風、雨、水、海洋）災難，或人際關係（婚姻、家庭和親子）的不幸事件；農曆9月留意財務和情色的社會事件；農曆10月則要特別注意藝人或名人落難，或是金融、股市、掏空、經濟犯罪等不法的問題。

農曆11月，恰好是美國總統大選期間，中美兩國關係緊張，不排除有蓄意挑釁的軍事衝突，也會引發台海、兩韓、日本或全球的恐慌，撼動到國際金融和黃金石油股票等波動，但最後都算有驚無險。農曆12月，要注意土地、地震的災難，到除夕之前，台股恐有殺破萬點的機會。

(中時新聞網)